Algeria: CREA, presto un accordo con Confindustria

ALGERI - Una delegazione della Confindustria italiana si recherà prossimamente in Algeria per firmare un "accordo" di cooperazione con il Consiglio per il rinnovamento economico algerino (CREA), una delle maggiori organizzazioni datoriali del Paese nordafricano. Lo ha detto all'ANSA il presidente del CREA, Kamel Moula, parlando a margine della fiera della produzione algerina in corso da martedì ad Algeri fino al 24 dicembre.



Moula ha ricordato che il Consiglio aveva effettuato una visita di lavoro in Italia a fine novembre, durante la quale è stato concordato con Confindustria di organizzare una visita di imprenditori italiani in Algeria e di firmare un accordo di cooperazione. "Le cose stanno procedendo bene per firmare l'accordo, che accelererà scambi, partnership, coproduzioni e altro", ha aggiunto.



Per quanto riguarda la visita del Consiglio a Roma, svoltasi dal 23 al 25 novembre, il presidente del CREA ha ricordato che la delegazione è stata ricevuta da Valentino Valentini, viceministro delle Imprese e del Made in Italy.



"È stato un incontro molto produttivo e ricco di scambi.



Valentini si è dimostrato molto favorevole alle relazioni economiche tra Algeria e Italia e al sostegno degli operatori e delle imprese di entrambi i Paesi", ha sottolineato.



Durante la stessa visita, ha evidenziato Moula, la delegazione del CREA è stata ricevuta anche dall'ex-premier Massimo D'Alema, presidente della fondazione Italianieuropei.



Il capo del CREA ha definito "ottimi i rapporti italo-algerini sul piano politico", spiegando che "la visita a Roma rientra nell'obiettivo di rafforzarli e consolidarli economicamente".



Durante gli incontri con Confindustria, ha proseguito Moula, "abbiamo parlato delle opportunità di investimento e cooperazione in Algeria, e anche della nuova legge sugli investimenti, che è molto attraente, dà visibilità all'operatore economico ed è stabile per 10 anni". "Abbiamo preso in considerazione tutti questi elementi per accompagnare gli operatori economici italiani in Algeria", ha detto.