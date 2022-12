Croazia: inflazione al 13,5%, mai così alta da indipendenza

ZAGABRIA - In Croazia il tasso d'inflazione ha registrato a novembre un nuovo record attestandosi al 13,5% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Lo rende noto l'Istituto per la statistica nazionale croato (Dzs), precisando che si tratta del dato più alto mai registrato dall'indipendenza del Paese raggiunta nel 1991.



Le categorie che hanno visto i rincari più alti sono i generi alimentari e bevande analcoliche (+19%), servizi di bar e ristoranti (+17%), mobili e utensili per la casa (+16,6%), energia e bollette (+16,5%), trasporti (+13%). Gli esperti stimano che il 2022 si chiuderà con un tasso intorno all'11%, tra i più alti nell'Unione europea.