Tunisia: presidente Saied vara legge Finanziaria 2023 Sindacato contesta le misure e boccia mancata trasparenza

(ANSAmed) - TUNISI, 23 DIC - Il presidente tunisino Kaïs Saïed ha promulgato la legge finanziaria 2023 su proposta dell'esecutivo guidato da Najla Bouden. Lo ha annunciato in una nota la presidenza di Tunisi, dando conto dell'incontro tra Saied e Bouden al Palazzo di Cartagine, occasione per sottolineare "la necessità di lottare contro la speculazione, garantire prodotti vitali al cittadino e controllare l'inflazione".



Saïed ha inoltre ratificato il decreto-legge che stabilisce l'organizzazione amministrativa e finanziaria e le modalità di funzionamento della Fondazione "Fidaa" per l'assistenza alle vittime di atti di terrorismo tra i militari, gli agenti di polizia e delle dogane nonché gli eredi dei martiri della rivoluzione e dei suoi feriti.



L'incontro, secondo la stessa fonte ha permesso anche di esaminare l'attività del governo per i prossimi giorni e la situazione generale del Paese. I contenuti della finanziaria verranno pubblicati oggi sulla Gazzetta ufficiale.



Intanto una bocciatura della Finanziaria è già arrivata dal potente sindacato 'Unione generale tunisina del lavoro (Ugtt), che in una nota respinge la decisione di limitare le fonti di finanziamento del bilancio statale ai soli prestiti esterni e denuncia la "politica autocratica" adottata nella preparazione del bilancio per l'anno 2023. Boccia poi le misure qualificate come "non sociali", richiamando il presidente Saied ad assumersi le proprie responsabilità nel caso della firma. Il sindacato contesta anche alle autorità la mancanza di trasparenza in riferimento alle trattative con il Fondo monetario internazionale (Fmi), per la concessione del maxi prestito da 1,9 miliardi di dollari per l'attuazione delle riforme, il cui esame per l'approvazione finale era previsto per il 19 dicembre scorso ma rinviato a data da destinarsi per "integrazione del dossier". Secondo alcuni analisti, proprio la mancata ratifica entro tale data della finanziaria potrebbe aver indotto l'Fmi a far slittare l'esame della richiesta della Tunisia. (ANSAmed).