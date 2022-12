Tunisia: tasso inflazione previsto nel 2023 del 10,5% Contro l'8,3% nel 2022. Tasso crescita previsto "modesto"

(ANSAmed) - TUNISI, 27 DIC - Il tasso di inflazione in Tunisia dovrebbe raggiungere il 10,5% nel 2023 contro l'8,3% nel 2022, ha dichiarato il ministro dell'Economia e della pianificazione tunisino, Samir Saied in una conferenza stampa presso la Città della Cultura. "Il 2023 sarà un anno difficile per i tunisini", ha detto ancora il ministro spiegando che questa previsione è basata in gran parte sulle conseguenze della guerra in Ucraina che ha portato a maggiori importazioni di materie prime (+2 miliardi di dinari) e prodotti petroliferi (8 miliardi di dinari).



''La Tunisia è uno dei Paesi che ha visto la guerra pesare sui propri saldi fiscali'', ha detto il ministro nella conferenza stampa tenutasi per delineare le misure previste dalla legge finanziaria.



L'aumento del tasso di inflazione è alimentato da un tasso di interesse chiave più elevato fissato dalla Banca centrale tunisina, che "ha avuto un forte impatto sulle prestazioni delle imprese", ha affermato. Il prossimo anno sarà adottata una serie di misure per aiutare le imprese a superare le difficoltà finanziarie. Il tasso di crescita, previsto all'1,8% nel 2023, è "modesto" e riflette la "difficile" situazione economica del Paese, ha evidenziato il ministro.



Nel 2023 verrà adottata una serie di misure volte a rafforzare il contesto imprenditoriale e a rimettere in carreggiata i progetti pubblici. Ha parlato, in questo senso, dell'accelerazione del trasporto di fosfati e del sostegno al partenariato pubblico-privato. (ANSAmed).