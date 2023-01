Tunisia, governo annuncia misure per il rilancio dell'economia E punta su nuovo modello sviluppo sostenibile

(ANSAmed) - TUNISI, 04 GEN - L'esecutivo tunisino ha presentato un piano di sviluppo per il 2023-2025 che punta sugli investimenti del settore privato, una netta ripresa della produzione di fosfati, un settore un tempo fiorente, e un'agricoltura "più verde". Questo piano "favorisce un nuovo modello di sviluppo sostenibile" per ristabilire l'equilibrio economico e contrastare l'aumento della povertà che colpisce il 20% dei 12 milioni di tunisini, ha indicato alla stampa il ministro dell'Economia e della Pianificazione, Samir Saied.



Il nuovo modello di sviluppo, ha detto il ministro, cerca di favorire il clima imprenditoriale, promuovere l'imprenditorialità e gli investimenti in settori promettenti, rafforzare l'economia sociale e solidale e rafforzare il partenariato tra il settore pubblico e quello privato.



Aiuta inoltre a promuovere gli investimenti nell'economia verde e circolare, attuare politiche e programmi per affrontare l'economia informale, ridurre gli impedimenti burocratici e annullare le autorizzazioni. Queste linee guida, ha evidenziato il ministro, mirano principalmente ad aumentare il ritmo della crescita economica e creare ricchezza, garantendone un'equa distribuzione tra i diversi strati sociali e le regioni. crisi aggravata dalla pandemia di COVID-19 e dalla guerra Russia-Ucraina e dalle loro ripercussioni sulla crescita. Sono state messe in atto una serie di misure per rilanciare l'economia nazionale, identificare soluzioni a progetti pubblici e privati bloccati e accelerare il ritmo di produzione, ha affermato ancora Saied.



Il Paese, le cui casse sono vuote ed è molto indebitato, attende il via libera definitivo del Fondo monetario internazionale (Fmi) per un nuovo prestito di circa 2 miliardi di dollari, che dovrebbe sbloccare altri aiuti esteri. Nella sua nuova strategia 2023-2025, il governo vuole essere "realista e prudente", ha indicato Saïed, che ad esempio prevede un calo piuttosto lento del tasso di disoccupazione al 14% nel 2025 contro poco più del 15% nel 2022. Il programma, i cui vari capitoli sono stati presentati da ciascuno dei ministri del governo di Najla Bouden, prevede una crescita modesta del 2,1% nel 2023 (dopo l'1,8% nel 2022). Per raggiungere questo obiettivo, scommette su investimenti pubblici "necessari" di 12,3 miliardi di dollari (tra il 2023-2025), di cui 8,7 miliardi attraverso il bilancio statale e 3,6 miliardi attraverso le aziende pubbliche.



Questo programma scommette anche su un aumento degli investimenti del settore privato, "il motore della crescita" in Tunisia, sperando che raggiungano quasi il 60% degli investimenti complessivi entro tre anni, il che richiede, secondo Saïed, un "miglioramento del clima imprenditoriale".



Saranno inoltre agevolati i partenariati pubblico-privato. Gran parte degli investimenti sarà convogliata verso il settore industriale, il cui peso nell'economia dovrebbe aumentare dal 15% del Pil nel 2022 al 18% nel 2025, con un aumento delle esportazioni previsto tra i 12 e i 18 miliardi di dollari all'anno. Il piano di sviluppo prevede anche un aumento della produzione di fosfati, una delle poche risorse naturali del Paese, crollata negli ultimi 10 anni a causa di disordini sociali e corruzione. Dovrebbe aumentare dagli attuali 3,7 milioni di tonnellate (Mt) annue a 5,6 Mt nel 2023 prima di raddoppiare a 12 Mt nel 2025. Per promuovere un'agricoltura "più verde", le autorità incoraggeranno l'innovazione attraverso start-up specializzate nel riciclo dell'acqua e nella lotta contro la siccità, particolarmente diffusa al centro e al sud del Paese. Il governo di Tunisi scommette anche sulla transizione energetica autorizzando lo sfruttamento dei terreni agricoli per produrre energia elettrica da fonti rinnovabili (solare, eolico). Il piano triennale prevede anche un miglioramento degli ammortizzatori sociali con, ad esempio, indennità per le famiglie che si prendono cura di un anziano isolato e investimenti nell'istruzione come la generalizzazione delle scuole della seconda opportunità per gli abbandoni scolastici. (ANSAmed).