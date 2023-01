In Libano missione inquirenti europei su caso Salameh

BEIRUT - Una delegazione di procuratori generali e giudici istruttori tedeschi, francesi e lussemburghesi è attesa oggi in Libano per proseguire a Beirut l'inchiesta sull'operato dell'inamovibile e pluri-inquisito governatore della Banca centrale libanese, Riad Salameh. Lo riferiscono fonti giudiziarie libanesi ai media di Beirut, secondo cui la delegazione europea rimarrà in Libano fino al prossimo 20 febbraio con l'intenzione di interrogare 25 persone, tra cui lo stesso Salameh e suo fratello Raja, inquisiti in Libano e in Europa per illeciti finanziari, oltre ad amministratori delegati e altri funzionari di banca, tutti indicati come corresponsabili del collasso finanziario avvenuto tra il 2019 e il 2020 I media di Beirut sottolineano però come la magistratura libanese, in parte controllata dalla stessa elite politica di cui fa parte Salameh, non abbia finora collaborato pienamente con gli inquirenti stranieri. I magistrati libanesi non hanno infatti emesso mandati di comparizione nei confronti delle persone che gli inquirenti europei intendono interrogare, dunque la presenza di fronte agli investigatori di Salameh e di altri personaggi coinvolti nell'inchiesta non è obbligatoria.