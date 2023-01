Iran ed Emirati intensificano i rapporti commerciali

BEIRUT - L'Iran intensifica i colloqui politici e commerciali con gli Emirati Arabi Uniti, unico paese arabo del Golfo a intrattenere relazioni cordiali con la Repubblica islamica, rivale regionale dell'Arabia Saudita. Gli Emirati hanno anche normalizzato i rapporti con Israele, arci-nemico dell'Iran.



Come riferiscono oggi i media emiratini, una delegazione governativa iraniana ha tenuto colloqui con i funzionari degli Emirati ad Abu Dhabi per discutere della cooperazione economica.



Dopo la tensione seguita alla normalizzazione dei rapporti tra Emirati e Israele, Teheran e Abu Dhabi dal 2021 hanno ripreso intensi i rapporti politici e diplomatici.



Secondo l'agenzia di stampa degli Emirati, il ministro di stato Khalifa Al Marar ha nei giorni scorsi incontrato il vice ministro degli esteri iraniano per la diplomazia economica Mahdi Safari e altri membri della delegazione giunta da Teheran.



Le due parti, si legge in un comunicato diffuso dall'agenzia Wam, hanno tenuto una serie di incontri relativi alla cooperazione economica bilaterale in vari settore, concentrandosi su quelli energetico, del commercio, dei trasporti e del turismo.



Said Hajari, assistente del ministro degli esteri per gli affari economici degli Emirati, ha affermato che le relazioni commerciali tra Emirati Arabi Uniti e Iran sono "un esempio di partnership del settore privato basate sulla cooperazione, sulla fiducia e sui vantaggi reciproci".