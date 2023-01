Marocco: 'moneta svalutata', bug manda nel panico i mercati 'Dimezzato valore dirham'. Poi chiarisce la banca nazionale

(ANSAmed) - RABAT, 18 GEN - L'informazione si è diffusa a gran velocità, creando il panico: il dirham marocchino deprezzato ai minimi storici. Con un euro, in serata, si potevano acquistare 18 dirham, praticamente il doppio del cambio abituale. Svalutazione, o disastro economico? Poi è stato chiarito che è stato un baco informatico a mandare in tilt centinaia di siti internazionali e in un contesto di tensione dei mercati c'è voluto un comunicato ufficiale della banca centrale del Marocco, per smentire la bufala. "Bank Al-Maghrib smentisce categoricamente l'informazione e assicura che il corso di cambio di riferimento per la giornata del 18 gennaio si è stabilito a circa 11 dirham per 1 euro". (ANSAmed).