Italia-Algeria: forum di affari a Napoli il 25 gennaio Un centinaio di partecipanti esamineranno più di 20 progetti

(ANSAmed) - ALGERI, 19 GEN - Un forum di affari italo-algerino organizzato dell'ambasciata algerina in Italia si terrà mercoledì prossimo 25 gennaio a Napoli in collaborazione con l'Unione Industriali di Napoli (Uin) e in partenariato con il Club degli Imprenditori e Industriali di Metidja, un'organizzazione datoriale del Paese nordafricano. Lo annuncia un comunicato dell'ambasciata d'Algeria a Roma pubblicato sulla propria pagina Facebook indicando che il forum "riunirà un centinaio di partecipanti (operatori economici, funzionari locali, esperti, ecc.)", e "consentirà di esaminare più di 20 progetti di investimento e partenariato" in "incontri B2B".



La rappresentanza diplomatica evidenzia che l'incontro "riunirà rappresentanti istituzionali e operatori economici algerini e italiani" concentrandosi su "componentistica per auto, alimentare, tessile, turismo, telecomunicazioni e digitale". L'evento si inserisce "nell'ambito del rafforzamento dei rapporti di cooperazione e partenariato economico italo-algerino nei settori diversi dagli idrocarburi" e "in una dinamica positiva di cooperazione tra l'Algeria e l'Italia".



(ANSAmed).