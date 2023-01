Università Euromediterranea lancia bando per nuove idee Innovazioni o invenzioni su salute, energia rinnovabile,ambiente

(ANSAmed) - NAPOLI, 23 GEN - L'Università Euromediterranea Emuni, che ha sede in Slovenia, lancia l'Euro-Mediterranean Innovation Camp (Emic), una nuova iniziativa di competizione tra studenti della regione. L'Emic, che si svolge con il sostegno dell'Unione per il Mediterraneo, si svolgerà nell'anno appena iniziato e metterà a confronto l'innovazione e la creatività tra cittadini euromediterranei tra i 18 e i 35 anni che portino nuove idee o invenzioni che abbiano un potenziale di poter essere commercializzate e che possono essere convertite in una reale prototipo nel corso di tre mesi.



I partecipanti dovranno portare delle innovazioni che si occupino di tre campi: salute, energia rinnovabile, ambiente con cambiamento climatico. Il bando chiede idee innovative e dinamiche a persone che abbiano appena preso il diploma delle scuole superiori, la laurea, i master o che già lavorino.



La nuova generazione euromediterranea può partecipare al bando della Emuni insieme ai partner Jozef Stefan Institute della Slovenia e la EuroMed University of Fes, con il sostegno anche del ministero della Scienze, istruzione e sport e il ministero degli esteri della Slovenia. Si può partecipare entro il 3 febbraio, dal sito web emuni.si/innovationcamp. (ANSAmed).