Tunisia: Moody's declassa a Caa2 nota sovrana Con outlook negativo. Pesa mancato accordo finale con Fmi

(ANSA) - TUNISI, 28 GEN - L'agenzia di rating internazionale Moody's ha declassato il rating sovrano della Tunisia da Caa1 con prospettive negative a Caa2 con outlook negativo. In un comunicato, l'agenzia spiega che questo declassamento conclude la revisione avviata nel settembre 2022, con la quale aveva messo sotto osservazione il Paese. Moody's ha anche abbassato il rating sul debito senior unsecured e il rating senior unsecured della Banca centrale tunisina. Il downgrade è motivato dalla valutazione di Moody's secondo cui l'assenza di finanziamenti fino ad oggi per soddisfare le grandi esigenze di finanziamento del governo aumenta il rischio di insolvenza oltre un rating Caa1. "Un nuovo programma del Fmi deve ancora essere assicurato, nonostante la conclusione di un accordo a livello di staff nell'ottobre 2022, che ha peggiorato una situazione finanziaria già difficile e le pressioni sull'adeguatezza delle riserve valutarie della Tunisia. Le condizioni di finanziamento interne ed esterne e il profilo di servizio del debito del governo tunisino aumentano i rischi di rifinanziamento", scrive Moodys ritenendo "che una governance debole e rischi sociali significativi spieghino in parte perché la Tunisia ha raggiunto una situazione così critica". Inoltre, l'outlook negativo riflette l'opinione di Moody's secondo cui, a meno che non vi sia un tempestivo miglioramento delle prospettive per il finanziamento esterno, la probabilità di default potrebbe aumentare oltre quanto è coerente con un rating Caa2. (ANSA).