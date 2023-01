Libia: si espanderà la Fiera del Made in Italy a Tripoli Consulente Camera di Commercio Cclit, lo chiedono 50 aziende

(ANSAmed) - IL CAIRO, 30 GEN - Ha avuto successo e conta di replicare, ampliandosi, la fiera dell'industria Made in Italy organizzata per quattro giorni a Tripoli questa settimana dalla "Camera di Commercio Libica Italiana" (Cclit). Lo ha riferito Zakaria Franca, consulente della Cclit, confermando che dal 23 gennaio vi hanno partecipato come previsto 35 aziende attraverso loro agenti libici.



A Tripoli sono venute però anche imprese italiane che cercano rappresentanti in loco, ha sottolineato Zakaria in dichiarazioni all'ANSA. "Industria, energia,, agricoltura, attrezzature, prodotti ospedalieri", sono i principali comparti in cui le aziende italiane partecipanti sono già rappresentate da agenti.



Alla ricerca di rappresentanti sono state imprese di edilizia, "energia verde", "attrezzature industriali e ospedaliere".



"L'evento ha avuto una grande eco" in Libia e, "da parte di 50 aziende libiche interessate a prodotti italiani, abbiamo avuto richieste" di organizzare "un altro evento" simile ma "più grande", ha detto il consulente sottolineando che durante la fiera sono state "tratteggiate le future linee strategiche per sviluppare questi scambi".



La Camera di Commercio Libica Italiana (http://cclit.ly/it/) è registrata presso il governo libico di Tripoli ed è riconosciuta dall'Unioncamere libica (Gucc). Secondo dati Ice, l'interscambio Italia-Libia 2021 è stato di 7,3 miliardi di euro, di cui 1,2 miliardi di esportazioni italiane verso la Libia. Era stato il premier libico Abdul Hamid Dbeibah ad aver consigliato di organizzare una fiera italiana in Libia, secondo una fonte ufficiale della Cclit.(ANSAmed).