Parigi annuncia intesa con Roma su altri 700 missili Aster

PARIGI - La Francia annuncia la conclusione dell'accordo con l'Italia per la fabbricazione di altri 700 missili antiaerei Aster di media portata: è quanto si legge in una nota diffusa dal Ministero francese dell'Esercito, sottolineando che Parigi e Roma condividono una comune volontà: quella di "modernizzare e stabilizzare le loro capacità terrestri e navali di difesa antiaerea".



Già due giorni fa il Ministero della Difesa italiana aveva specificato che si tratta di un contratto stipulato nel 2021 e concluso dall'Occar nel dicembre 2022. Secondo il comunicato francese, il consorzio franco italiano Eurosam (Mbda e Thalès) si è visto notificare a fine dicembre "un contratto per la produzione di circa 700 missili Aster". "Questa commessa - si precisa nel comunicato - riguarda numerose versioni di questo missile unico in Europa". In particolare, gli Aster 15, Aster 30 B1, come anche l'ultima versione Aster 30 B1NT.



Per una coincidenza di calendario, l'annuncio del governo francese arriva proprio nel giorno in cui cade la ricorrenza dello storico gemellaggio tra Roma e Parigi, unite dal 30 gennaio 1956 con il motto 'Solo Parigi è degna di Roma. Solo Roma è degna di Parigi'.