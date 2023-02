Spagna: disoccupati in aumento a gennaio, +70.000 Crescono i contratti a tempo indeterminato, 'vicini a media Ue'

(ANSAmed) - MADRID, 2 FEB - Gennaio si è chiuso in Spagna con un aumento dei disoccupati: il ministero del Lavoro ha infatti registrato 70.744 persone in più in questa situazione rispetto al mese precedente. Una cifra, sottolinea un comunicato, comunque inferiore a quella solitamente rilevata in passato nel primo mese dell'anno, periodo tradizionalmente poco favorevole per la creazione di posti di lavoro. In ogni caso, il dato del 2023 è più negativo rispetto a quello registrato un anno fa, quando l'aumento dei disoccupati fu di 17.173 persone. Un dato messo in evidenza dal governo è quello riguardante i contratti a tempo indeterminato: sui circa 1,2 milioni di accordi siglati a gennaio, il 44,2% era di questo tipo. "La riduzione dei contratti temporanei sta permettendo che, per la prima volta, la Spagna registri un tasso simile alla media europea", ha commentato la vicepremier e ministra del Lavoro Yolanda Díaz.



