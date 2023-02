Imprenditrice italiana a Dubai ha azienda con l'83% di donne

NAPOLI - A Dubai una imprenditrice italiana, Monica Perna, ha fondato AUGE International Consulting, un'azienda i cui numeri parlano chiaro e forte in termini di prevalenza femminile. Con un team di circa 30 dipendenti di cui l'83% composto da donne, di nazionalità italiana, americana ed asiatica, e circa 13.436 studenti iscritti di cui l'83,5% sono studentesse, l'Accademia diretta dalla Perna costituisce una best practice negli EAU anche per il fatto che tre donne, spiega l'azienda in una nota, sono state accolte in AUGE International Consulting dopo aver dichiarato, in fase di colloquio, di essere incinte.



Un contesto in cui AUGE International Consulting consente, dunque, alle sue collaboratrici di lavorare connettendosi da diverse parti del mondo, lasciando loro la libertà di lavorare online secondo un criterio di gestione del tempo che tiene conto delle esigenze della vita personale di ciascuna. In quanto pioniera nel settore dell'E-Learning, nel quale ha introdotto metodologie di didattica originali e all'avanguardia, l'imprenditrice italiana viene quindi considerata anche un modello per datori di lavoro negli EAU improntato al rispetto verso le donne, che è in fortissimo aumento. Ciò che ha aperto la mente della English Coach brianzola è anche il contesto in cui vive che, contrariamente a quello che si pensa, ha un grande rispetto per le donne trasferitesi da un altro Paese. "Tengo a sottolineare - spiega Perna - che mentre molti etichettano la donna negli Emirati Arabi solo come colei che è costretta ad andare in giro con il capo coperto, qui la considerazione della donna gode di una galanteria ormai dimenticata in Europa".



Monica Perna, inserita tra le 50 imprenditrici italiane che la World Entrepreneurs Day 2022 GammaDonna (associazione che da vent'anni lavora per ridurre il gender gap in campo socio economico) ha definito le più innovative del 2022, oggi vive in un Paese che lei vede molto più aperto, rispetto all'Italia, ad accogliere figure femminili a capo di grosse aziende. "Dubai - spiega - è una città dove ci sono tantissime donne di successo ai vertici di aziende nel settore immobiliare, della moda, ma anche dell'automobilismo. So che in Italia è abbastanza nota Supercar Blondie, una content creator che vive qui a Dubai dove è diventata famosa per le auto, ambito collegato solitamente al mondo maschile. È vero che dal punto di vista burocratico la presenza maschile qui ha un valore patriarcale rilevante, ma le donne sono delle figure di riferimento molto rispettate. Lo sceicco di Dubai Mohammed bin Rashid Al Maktum ha scritto molti libri in cui racconta il ruolo di sua madre nella sua carriera e quanto suo padre la ascoltasse".