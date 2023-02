Italia-Serbia: incontro a Roma su facilitazioni interscambio Iniziativa Confindustria Serbia e Università Luiss

(ANSAmed) - BELGRADO, 6 FEB - Una delegazione del Ministero delle Finanze serbo prenderà parte al Forum bilaterale "La circolazione merci tra Italia - UE e Serbia: digitalizzazione, barriere non doganali e livelli di scambio raggiunti", che si terrà l'8 febbraio a Roma, organizzato dalla Rappresentanza Internazionale di Confindustria Serbia e dalla Luiss Guido Carli, tramite la School of Government, la prestigiosa unità dell'Ateneo dedicato alla formazione delle pubbliche amministrazioni nazionali ed internazionali.



Come ha riferito Confindustria Serbia in un comunicato, al centro dell'incontro vi saranno temi quali i servizi elettronici, l'armonizzazione della legislazione con l'UE, la facilitazione delle procedure doganali e il rafforzamento della cooperazione economica tra le imprese serbe e italiane, nonché l'aumento degli investimenti esteri diretti in Serbia.



Oltre ai rappresentanti dei Ministeri delle Finanze e delle Amministrazioni delle Dogane di entrambi i Paesi e Rappresentanti delle imprese e docenti della prestigiosa Università Luiss Guido Carli parteciperanno anche l'Agenzia per la Digitalizzazione della Repubblica Italiana e SACE (Sezione speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione).



Dopo la prima sessione di lavori - alla quale parteciperanno alte cariche e delegazioni dei due Paesi, tra i quali Sandra Savino, Sottosegretario del Ministero dell'Economia e delle Finanze e Luca Gori, Ambasciatore d'Italia in Serbia - si terrà un Executive Seminar sul tema "Favorire l' interscambio tra Italia e Serbia: Strumenti e opportunità per gli operatori".



Tra i relatori, il presidente di Confindustria Serbia Patrizio Dei Tos, Caterina Flick, responsabile legale AgID, Livio Mignano, responsabile rete internazionale SACE, il rappresentante di BDO Serbia (l'azienda associata di Confindustria Serbia) e altri esperti e docenti universitari della Università Luiss Guido Carli. Il focus sarà sullo sviluppo della cooperazione tra Italia e Serbia e sugli strumenti diretti a facilitare i processi amministrativi di interscambio commerciale tra i due Paesi.(ANSAmed).