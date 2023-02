Sisma Turchia-Siria: BM, danni per 34 miliardi di dollari

WASHINGTON - La Banca Mondiale ha stimato a 34 miliardi di dollari i danni causati dal devastante terremoto che ha colpito Turchia e Siria lo scorso 6 febbraio.



Il terremoto di magnitudo 7.8 della scala Richter che ha causato la morte di oltre 50.000 persone ha provocato danni per 34 miliardi di dollari, si legge in un comunicato della Banca Mondiale. Una cifra pari al "4% del Pil della Turchia nel 2021".



L'istituto internazionale precisa anche che la stima non ha considerato i costi per la ricostruzione che "potrebbero essere il doppio".