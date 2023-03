ISTANBUL - È stato trovato un accordo tra Ankara e Riad attraverso il quale l'Arabia Saudita depositerà 5 miliardi di dollari alla Banca centrale di Turchia.



Lo ha fatto sapere l'agenzia governativa saudita 'Saudi Fund for Development', come riporta Anadolu.



"Sostenere la crescita economica e sociale e anche lo sviluppo sostenibile della Turchia" sono tra gli obiettivi alla base dell'accordo, ha fatto sapere Riad, come riporta la Tv di Stato turca Trt.