Sottosegretaria Tripodi inaugura 'Italian Design Day' a Doha Partecipa anche a 5/a Conferenza Onu sui Paesi meno sviluppati

(ANSAmed) - ROMA, 9 MAR - La Sottosegretaria agli Affari Esteri Maria Tripodi è in Qatar per partecipare alla quinta conferenza delle Nazioni Unite sui Paesi meno sviluppati ed ha inaugurato, a Doha, l'evento dell' "Italian Design Day", un'iniziativa organizzata dall'Ambasciata e dal locale ufficio ICE in collaborazione con VCUarts Qatar, una delle più interessanti e innovative università locali dedite alle arti, alla moda e al design. La manifestazione, che vede oggi impegnati Ambasciate, Consolati e Istituti di Cultura italiani in tutto il mondo - precisa la Farnesina - è stata nel caso di Doha interamente dedicata alle influenze che legano l'Italia e il Qatar attraverso le esperienze di designer professionisti di entrambi i Paesi, da cui il titolo "Storie di design tra Italia e Qatar", che vede la selezione di progetti ispirati alla reciproca conoscenza della cultura e dell'estetica italiana e qatarina. All'ordine del giorno, anche la promozione del Salone del Mobile di Milano e della candidatura della città di Roma a ospitare EXPO 2030.



"Sono molto lieta di poter prendere parte all'Italian Design Day qui in Qatar, che a oggi rappresenta un importante mercato di destinazione dei nostri migliori prodotti. Come Ministero degli Affari Esteri - ha detto Tripodi - siamo ben consapevoli dell'importanza del design come mezzo per promuovere lo stile di vita e le industrie italiane, ed è per questo che stiamo collaborando anche con un evento di portata internazionale come il Salone del Mobile di Milano. I valori di bellezza, sostenibilità e approccio antropocentrico che sono alla base del design italiano sono anche al centro della nostra campagna per EXPO Roma 2030, che ho promosso durante la mia permanenza in Qatar e sta in questi giorni entrando nella sua fase finale e più intensa".(ANSAmed).