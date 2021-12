Energia: intesa Qatar-Cipro per esplorazioni petrolifere

BEIRUT - La compagnia petrolifera nazionale del Qatar, QatarEnergy, ha firmato col governo di Cipro un accordo di esplorazione energetica al largo delle coste della stessa isola del Mediterraneo. Lo riferiscono media panarabi citando un comunicato diffuso dall'agenzia di stampa di Doha. Il Qatar è tra i maggiori produttori di energia al mondo ed è particolarmente ricco di giacimenti di gas naturale.



Le fonti precisano che l'accordo è stato raggiunto dal governo cipriota con una serie di società che fanno parte della società energetica qatarina, assieme al colosso statunitense ExxonMobil. L'intesa prevede l'esplorazione e la condivisione della produzione di energia nell'area marittima del Blocco 5 a sud-ovest di Cipro.



L'accordo - il secondo tra Doha e Nicosia in pochi anni - giunge a pochi giorni dalla visita in Qatar del presidente turco Tayyep Recep Erdogan. La Turchia e il Qatar sono legati da un'alleanza tattica, fondata anche sulla convergenza di interessi e visioni ideologiche. Ma Ankara, che dal 1974 è presente militarmente in una parte di Cipro e che è apertamente ostile al governo di Nicosia, ha da tempo avviato esplorazioni energetiche nel Mediterraneo orientale in zone rivendicate sia da Cipro che dalla Grecia.