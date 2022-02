Di Maio a Algeri, aumentiamo forniture gas da altri partner

ROMA - "Appena arrivato ad Algeri per incontrare il mio omologo e le più alte cariche algerine. Discuteremo del rafforzamento della cooperazione bilaterale, in particolare per far fonte alle esigenze di sicurezza energetica europea, alla luce del conflitto in Ucraina". Lo scrive su twitter il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, giunto oggi in Algeria a capo di una delegazione che comprende l'ad di Eni Claudio Descalzi e il rappresentante del Ministero della transizione ecologica.



"L'Italia è impegnata ad aumentare le forniture di gas da vari partner internazionali. Tra questi l'Algeria, da sempre fornitore affidabile, ha un ruolo fondamentale. L'obiettivo è tutelare le imprese e le famiglie italiane da questa guerra", ha detto Di Maio, che si trova ad Algeri con l'ad di Eni "per rendere operative forniture addizionali".