Spagna: media, navi da Barcellona per portare gas in Italia Piano 'ponte navale' allo studio per carichi a La Spezia

(ANSAmed) - MADRID, 28 MAR - Un "ponte navale" per trasportare gas dalla Spagna all'Italia come parte del percorso per rendere il Paese energeticamente indipendente dalla Russia: è il progetto in discussione di cui scrive oggi il quotidiano iberico La Vanguardia, ricostruendo quanto fatto sapere dalla Snam nei giorni scorsi.



Il giornale spiega che l'idea è che "piccole navi" trasportino il gas dal porto di Barcellona — dove è situato il rigassificatore più grande del Mediterraneo, con capacità per immagazzinare circa 760.000 metri cubici di gas liquefatto — a quello di La Spezia, per far arrivare poi il combustibile al rigassificatore di Panigaglia.



Nel frattempo, continua a essere studiata la possibilità di riprendere il progetto Midcat, che prevede la costruzione di un gasdotto per collegare la Spagna, un Paese con alta capacità di rigassificazione, e il resto dell'Europa.(ANSAmed).