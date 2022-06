Sequi riceve il collega algerino, focus su vertice di luglio Confronto anche su sicurezza energetica, Libia, Sahel, Ucraina

(ANSAmed) - ROMA, 22 GIU - Il Segretario generale della Farnesina, Amb. Ettore Francesco Sequi, ha avuto consultazioni oggi alla Farnesina con il Segretario generale del Ministero degli Esteri algerino, Amb. Chakib Rachid Kaid. L'incontro ha riguardato in particolare l'organizzazione del prossimo Vertice Italia-Algeria in programma ad Algeri il 18 e 19 luglio.



Il Vertice, presieduto dal presidente del Consiglio Mario Draghi e dal presidente algerino Abdelmadjid Tebboune, sarà l'occasione per firmare importanti intese bilaterali. A margine è previsto un Business Forum con la partecipazione di numerose imprese dei due Paesi.



L'Amb. Sequi e l'Amb. Kaid hanno inoltre avuto uno scambio di vedute su temi di cooperazione bilaterale, in particolare la sicurezza energetica, sulla situazione in Libia, nel Maghreb e nel Sahel e sulla guerra in Ucraina. (ANSAmed).