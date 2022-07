Un tetto fotovoltaico per Seaworld in costruzione ad Abu Dhabi Masdar e la francese Edf faranno un impianto da 8.2 megawatts

(ANSAmed) - NAPOLI, 7 LUG - Un grande tetto che produce energia fotovoltaica sulla sommità del SeaWorld Abu Dhabi, il parco tematico in costruzione degli mirati Arabo Uniti. E' questo il frutto dell'accordo, spiega il quotidiano locale The National, tra la società di energia pulita di Abu Dhabi Masdar e la società statale francese Edf. La sommità fotovoltaica fa parte dell'accordo firmato tra le due società e produrrà 8,2 megawatts.



Il SeaWorld Abu Dhabi, che è nella Yas Island, sarà pronto entro la fine di quest'anno e avrà il più grande acquario del mondo per circa ospitare 68.000 animali marini. "Lo sviluppo di energia solare - spiega Mohamed Al Zaabi, capo esecutivo della Miral - è una parte importante nel nostro prgresso attraverso la capacità di avere fonti sostenibili nel parco". L'uso del fotovoltaico è infatti in forte espansione negli Eau che a ottobre scorso hanno annunciato la sua "Iniziativa Sytrategica Rete Zero 2050" che richiama un investimento di 163 miliardi di dollari per le energie pulite e rinnovabili nei prossimi 30 anni. Molte le iniziative già in programma oltre al Seaworld, tra cui il nuovo progetto solare nell'area di Al Ajban, ad Abu Dhabi sempre, cui la Emirates Water and Electricity Company ha invitato a maggio le compagnie a eprimere interese per il progetto che punta a diventare uno dei più grandi generatori mondiali di energia rinnovabile con una capacità di arrivare a 1.500 megawatts di produzione. In generale gli Eau ospitano due dei maggori impianti solari del mondo tra cui il Mohammed bin Rashid Solar Park di Dubai da 5.000 megawatt e il già previsto Al Dharfra Solar Park di Abu Dhabi. (ANSAmed).