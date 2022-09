MO: media, inviato Usa atteso domani a Beirut

BEIRUT - E' atteso domani a Beirut Amos Hochstein, l'inviato speciale Usa incaricato di mediare nella negoziazione tra Israele e Libano per la spartizione delle risorse energetiche nel Mediterraneo orientale. Lo riferiscono media di Beirut, secondo i quali Hochstein è atteso oggi in Israele.



Secondo altri media libanesi, Hochstein rimarrà a Beirut soltanto "due ore", dato interpretato da alcuni analisti come un segnale del fatto che l'accordo tra Israele e Libano è "quasi raggiunto".



Il movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah ha in queste settimane minacciato più volte di scatenare una nuova guerra con Israele appena cominceranno da parte israeliana i lavori di estrazione di gas naturale dalla piattaforma marittima presente in un tratto di mare conteso tra i due Paesi.



Israele rinvia estrazione di gas dalla piattaforma Karish

TEL AVIV - L'estrazione di gas naturale dall'impianto di perforazione Karish è stata rinviata e non inizierà a settembre, come prvisto in origine, bensi' dopo la metà di ottobre. Lo afferma il quotidiano Maariv citando fonti politiche e di sicurezza in Israele che sono tate informate in merito dalla società Energean.

Secondo il giornale questo sviluppo dovrebbe allentare le tensioni createsi nelle ultime settimane con gli Hezbollah in quanto Karish si trova a breve distanza dalla linea di demarcazione delle acque commerciali di Israele e Libano, che è ancora oggetto di negoziati indiretti mediati dagli Stati Uniti. Maariv aggiunge che tuttavia, alla luce delle minacce espresse dal leader degli Hezbollah Hassan Nasrallah, Israele mantiene un elevato stato di allerta al suo confine settentrionale.

La ministra israeliana dell'Energia, Karin Elharar, ha intanto commentato che il possibile ritardo nella attivazione di Karish non è da collegarsi alle tensioni di sicurezza, bensì alla complessità delle operazioni di installazione.