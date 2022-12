Profumo, in area Med enorme potenziale energie rinnovabili 'Occorre mobilitare investimenti infrastrutturali'

(ANSAmed) - MILANO, 1 DIC - "Il conflitto in Ucraina ha contributo ad accelerare un processo: l'energia è diventata non solo una leva fondamentale per perseguire gli obiettivi di transizione ecologica e neutralità ma anche un asset strategico e geopolitico". Così il presidente di Compagnia San Paolo, Francesco Profumo, nel corso della presentazione del rapporto Med & Italian Energy Report a Bruxelles.



"Se è vero - afferma Profumo - che da ogni grande crisi nasce una altrettanto grande opportunità, dobbiamo guardare con crescente attenzione alla regione del Mediterraneo, un mercato giovane con un enorme potenziale per la produzione di energie alternative e rinnovabili. Il nostro Paese è il 'ponte' naturale tra Nord e Sud: occorre mobilitare investimenti infrastrutturali e le migliori competenze per farne occasione di crescita e sviluppo. Come investitore istituzionale orientato all'impatto, la Compagnia di San Paolo è pronta a fare la sua parte a servizio del territorio e del Paese".(ANSAmed).