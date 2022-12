Energia: 27 milioni dalla Bad per centrale solare in Tunisia Il prestito servirà alla costruzione di un impianto a Kairouan

(ANSAmed) - TUNISI, 23 DIC - Il consiglio di amministrazione della Banca africana di Sviluppo (Bad) ha approvato un pacchetto di prestiti da 27 milioni di dollari e 10 milioni di euro per cofinanziare la costruzione di un impianto di centrale solare da 100 megawatt a Kairouan, in Tunisia. Lo si legge in una nota della Bad che precisa che alla costruzione dell'opera contribuirà anche un finanziamento agevolato di 17 milioni di dollari dal Fondo per l'energia sostenibile per l'Africa (Sefa), uno speciale fondo multi-donatori gestito dalla Bad. Ulteriori finanziamenti proverranno dall'International Finance Corporation (IFC) del Gruppo della Banca Mondiale e dal Clean Technology Fund (CTF).



Il progetto prevede la progettazione, la costruzione e la gestione di un impianto solare fotovoltaico greenfield con una capacità di 100 megawatt nell'ambito di uno schema Build, Own and Operate (Boo) a El Metbassta, nella regione di Kairouan Nord, a circa 150 km a sud della capitale. È uno dei cinque progetti rinnovabili premiati nel 2019 dal governo. La Société Kairouan Solar Plant, sviluppata da Amea Power con sede a Dubai, gestirà il progetto. Il Sefa è un fondo speciale multi-donatori che mira a sbloccare gli investimenti del settore privato per fornire l'accesso universale a servizi energetici convenienti, affidabili, sostenibili e moderni per tutti in Africa, in linea con la strategia New Deal della Banca sull'energia per l'Africa e lo sviluppo sostenibile Obiettivo 7.



Amea Power è stata fondata nel 2016 e ha sede a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. L'azienda sviluppa, finanzia, costruisce, possiede e gestisce impianti di energia rinnovabile in Africa, Medio Oriente e Asia, nei settori dell' eolico, del solare, dell' accumulo di batterie, dell'idrogeno verde e della desalinizzazione dell'acqua onshore. Amea è inoltre un cliente strategico della Bad, favorito dalla stretta collaborazione tra le due istituzioni. (ANSAmed).