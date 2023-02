Spagna: all'Enel 20 nuovi maxi-progetti su energie rinnovabili

MADRID - L'italiana Enel è il gruppo con più nuovi grandi progetti nell'ambito delle energie rinnovabili autorizzati in Spagna dal Ministero della Transizione Ecologica: è quanto messo in luce da un'analisi realizzata dal quotidiano El País, basata in particolare su recenti risoluzioni pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del Paese iberico.



Nello specifico, all'Enel o sue controllate sono stati aggiudicati 20 progetti per impianti di potenza superiore ai 50 Megawatt (14 fotovoltaici e 6 eolici), distribuiti in diverse zone del territorio iberico. Come spiega il quotidiano madrileno, di recente il Ministero ha sbloccato dal punto di vista ambientale diversi progetti presentati in precedenza e rimasti a lungo in sospeso: in tutto, hanno ottenuto l'ok 152 "maxi-progetti". Prima di poterli materializzare, aggiunge El País, i promotori di queste iniziative, dovranno tuttavia anche ottenere i corrispondenti permessi di costruzione.