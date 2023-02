Algeria: gas, dal 2024 produzione aumenterà di 10 mld mc Grazie agli accordi firmati con aziende straniere tra cui Eni

(ANSAmed) - ALGERI, 23 FEB - La produzione di gas dell'Algeria aumenterà di 10 miliardi di metri cubi a partire dal 2024, grazie agli accordi firmati con aziende straniere, tra cui Eni. Lo ha riferito oggi Miloud Mdjelled, il capo ufficio Studi economici del Ministero dell'Energia e delle Miniere algerino, parlando ai microfoni del primo canale radiofonico pubblico. Lo stesso funzionario ha precisato che la compagnia di idrocarburi statale Sonatrach aveva firmato lo scorso anno contratti con società straniere, tra cui Eni, per sviluppare diversi progetti con investimenti pari a 6 miliardi di dollari.



"Questi progetti aumenteranno la produzione di gas dell'Algeria di 10 miliardi di metri cubi, a partire dal 2024. Queste quantità aggiuntive consentiranno di soddisfare la domanda, in particolare i contratti internazionali", ha sottolineato.



Per quanto riguarda il greggio, ha proseguito Mdjelled, la produzione aumenterà di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio, per raggiungere i 210 milioni di tonnellate. Inoltre Mdjelled ha ricordato che il suo Paese intende investire dai 20 ai 25 miliardi di dollari nella produzione di idrogeno verde entro il 2035, e trasportarlo in Europa attraverso un nuovo gasdotto che lo collegherà all'Italia. L'Algeria ha prodotto circa 130 miliardi di metri cubi di gas nel 2022, di cui ha esportato 56 miliardi di metri cubi e consumato circa 50 miliardi sul mercato interno. Il resto viene reimmesso nei pozzi di petrolio e gas con l'obiettivo di aumentare i tassi di recupero.(ANSAmed).