Energia: RES4Africa completa corsi su rinnovabili in Marocco Prima parte progetto per transizione in energie eoliche e solari

(ANSA) - NAPOLI, 03 MAR - La RES4Africa ha portato a conclusione con successo la prima parte del progetto 'Grids & Storage Lab training', che punta a specializzare tecnici in Marocco per realizzare la penetrazione nella rete elettrica nazionale dell'energia prodotta dalle fonti rinnovabili.



Il programma, si legge in uan nota, è stato realizzato in collaborazione con il dipartimento nazionale marocchino ONEE (Ufficio Nazionale dell'elettricità e aqua potabile). Il programma di esercitazione punta a insegnare gli aspetti tecnici e finanziari per migliorare la penetrazione dell'energia prodotta dagli impianti rinnovabili nella rete elettrica nazionale di distribuzione dell'energia stessa. L'esercitazione coinvolge 35 lavoratori dell'Onee e la prima sessione si è svolta al Centro di Scienze e Tecniche dell'Elettricità (CSTE) dell'Onee dal 28 febbraio al 2 marzo.



Il 'Grids & Storage Labs' è una nuova iniziativa del programma della Fondazione Grids4Africa che è nato dopo un dialogo con i soggetti protagonisti del settore dedicato allo sviluppo e alla gestione delle reti in un periodo di trasformazione energetica. I laboratori sono basati sulle necessità espresse dagli enti locali e consiste in corsi ad hoc concentrati sull'integrazione delle fonti di energia rinnovabile che sono variabili nella fornitura ma anche sul miglioramento della rete e della sua gestione e del servizio di conservazione dell'energia in batterie, oltre all'aggiornamento sulle regole del settore. Il Marocco è stato un candidato naturale per la prima edizione visto che il Paese sta portando avanti in prima fila la transizione energetica dell'area Mediterranea e dimostra una forte capacità di costruzione di impianti. Già nel 2022 RES4Africa aveva rafforzato la propria collaborazione con i partner istituzionali marocchini organizzando alcune attività come incontri bilaterali con i soggetti attivi nel Paese nel settore e una conferenza RES4Med Day a ottobre.



"Siamo molto orgogliosi - spiega Roberto Vigotti, segretario generale del RES4Africa - della nostra collaborazione con l'ONEE in questo settore. Sostenere gli sforzi istituzionali marocchini verso un pieno sviluppo delle energie rinnovabili è una delle nostre priorità principali e questo programma di esercitazione ci ha portati un passo avanti nel raggiugimento degli obiettivi". Le lezioni sono state portate avanti da esperti di RES4Africa, CESI, Enel Grids, Enel Green Power e Gridspertise, che hanno trattato le principali fonti energetiche del Marocco dalle tecnologie su energia solare e eolica alle chiavi delle differenze tra le convenzionali carburanti e le rinnovabili, la gestione e mantenimento delle reti energetiche, gli impianti di solare e eolico, le soluzioni per modernizzare trasmissione e distribuzione sulle reti e soluzioni per la conservazioen dell'energia. (ANSA).