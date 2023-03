Netanyahu, vogliamo accelerare export di gas verso l'Italia

ROMA - "Vorremmo accelerare le esportazioni di gas verso l'Europa attraverso l'Italia". Lo ha dichiarato il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu in conferenza stampa con la premier Giorgia Meloni. "Ora c'è la partecipazione dell'Eni nel nostro progetto, ma riteniamo di poterlo portare ad un livello ancora superiore".



"Sono rimasto molto colpito dalla sua leadership e di come sta portando avanti il suo lavoro", ha detto Netanyahu dopo un colloquio con la premier Meloni. Con l'Italia "abbiamo un'amicizia che è di lunga durata e crescente, e credo che stia per assumere una dimensione ancora maggiore. Sono colpito dalla visione e leadership" di Meloni "e dalla decisione di portare i nostri rapporti ancora più avanti. C'è spazio per una enorme collaborazione e un miglioramento", ha continuato.



"Ci conosciamo e ci stimiamo da tempo: Israele è un partner fondamentale in Medio Oriente e al livello globale", ha detto dal canto suo Meloni. "Vogliamo accrescere il livello della nostra cooperazione", ha aggiunto.