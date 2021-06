Med: Anna Lindh, webinar su arte per abbattere barriere

ROMA - L'arte come strumento per abbattere le barriere culturali sarà al centro del dialogo online "Arts and Education for Intercultural Cities: Local Platforms for Dialogue" organizzato dalla Fondazione Anna Lindh (Alf) per domani 9 giugno alle ore 15 sulla piattaforma Zoom.



L'evento è il quarto Dialogo pubblico della Maratona virtuale per il dialogo nella regione EuroMed portata avanti dalla fondazione con decine di attività online dal 19 maggio al 29 giugno.



"Investire nelle arti come strumento per abbattere le barriere culturali è al centro del mandato della Fondazione Anna Lindh", si legge nella presentazione dell'evento. "Ciò è confermato dall'Anna Lindh Intercultural Trends Survey 2020 che richiama la nostra attenzione sull'importanza delle iniziative della società civile che incoraggiano l'espressione artistica e gli eventi multiculturali considerati efficaci nel promuovere la gestione della diversità. L'83% degli intervistati in Europa e l'88% nei paesi del Mediterraneo meridionale e orientale (Sem) ritiene che le iniziative culturali e artistiche siano misure efficaci per vivere meglio insieme in ambienti multiculturali", sottolinea l'organizzazione.



"L'accesso alla cultura e alle arti potrebbe essere fornito dall'istruzione. Questa sinergia tra istruzione, arte e cultura è mostrata dall'indagine Alf, poiché la maggioranza degli intervistati in Europa e nei paesi Sem (73% e 72%) vede che le scuole sono luoghi in cui i bambini imparano a vivere nella diversità", spiega la fondazione.



La Maratona virtuale per il dialogo nella regione EuroMed della Fondazione Anna Lindh prevede una serie di dialoghi virtuali pubblici settimanali e decine di attività della rete della società civile Alf e delle organizzazioni partner realizzate durante 42 giorni, fino al 29 giugno.



L'obiettivo della maratona virtuale è "evidenziare l'importanza del dialogo interculturale per costruire società sostenibili nella regione EuroMed, prendendo in considerazione le sfide e le opportunità offerte dalla pandemia di Covid19".