Anna Lindh,dibattito su ruolo chiave partenariato in EuroMed

ROMA - Il ruolo cruciale del partenariato e della collaborazione a più livelli nello sviluppo di politiche e azioni sullo sviluppo sostenibile nella regione euromediterranea sarà al centro del dibattito online "The key role of partnership in intercultural dialogue", in programma il 29 giugno come settimo dialogo pubblico della Maratona virtuale per il dialogo nella regione EuroMed portata avanti dalla Fondazione Anna Lindh (Alf). L'evento si terrà dalle ore 15 alle 17 sulla piattaforma Zoom e sarà trasmesso in diretta Facebook.

"La nuova agenda dell'Ue per il Mediterraneo ribadisce che la prosperità sostenibile e la resilienza possono essere costruite solo in un forte partenariato basato su valori comuni e sul dialogo in tutto il Mediterraneo. A questo proposito, l'Ue cercherà di cooperare attraverso dialoghi con tutte le parti interessate, compresi gli attori della società civile, in modo da tenere conto della diversità di interessi e di esigenze di tutti i paesi del vicinato meridionale", spiega la Fondazione Anna Lindh nella presentazione dell'evento.

"L'Agenda sottolinea la necessità di cooperazione anche a livello subregionale e interregionale e di iniziative congiunte tra i paesi partner. In questo senso, i dati emersi dall'Intercultural Trends Survey di Alf mostrano che gli intervistati nei paesi Sem (Mediterraneo meridionale e orientale) ed europei riconoscono i vantaggi della cooperazione EuroMed a livello umano, scientifico, ambientale ed economico.

Entrambi i gruppi di Paesi sembrano più sicuri del sostegno che le Ong e le organizzazioni della società civile possono ottenere da questa cooperazione".

Questo evento pubblico "evidenzierà che l'attuazione dell'Agenda 2030, del Green Deal europeo e dell'Accordo di Parigi richiede un'azione a tutti i livelli per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Quindi, una collaborazione a più livelli su questioni globali e l'impegno al dialogo sono cruciali nello sviluppo di politiche e azioni sullo sviluppo sostenibile".