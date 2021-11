Unione Mediterraneo, ministri Esteri riuniti a Barcellona

MADRID - È in corso a Barcellona il sesto forum dell'Unione per il Mediterraneo (UpM), organizzazione che comprende 42 Stati. L'incontro ha l'obiettivo di rafforzare i legami tra i Paesi coinvolti e creare "un dialogo aperto su come promuovere l'integrazione regionale" e "i benefici di una maggiore cooperazione nella regione euromediterranea". È prevista la partecipazione di ministri degli Esteri e di altri rappresentanti dei Paesi coinvolti, tra cui quella del titolare della Farnesina Luigi Di Maio e del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega agli affari europei, Vincenzo Amendola.



Il forum è stato introdotto dal ministro degli Esteri spagnolo, José Manuel Albares, dall'alto rappresentante dell'Ue per gli Affari Esteri Josep Borrell e dal segretario generale dell'UpMnione, Nasser Kamel. Albares — riporta l'agenzia di stampa Efe — ha invitato alla collaborazione mediterranea per affrontare la "crisi energetica". Borrell ha sostenuto che il Mediterraneo deve rappresentare "un punto di unione e non una frontiera", mentre Kamel ha ricordato come "nessun Paese od organizzazione può affrontare da solo" sfide globali come le disuguaglianze, la crisi climatica o la pandemia.