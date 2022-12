A Roma prima proiezione del film documentario Refugee Students

ROMA - Prima proiezione, il 15 dicembre al Cinema Farnese a Roma, di Refugee Students, il film documentario che racconta la storia di tre studentesse universitarie rifugiate a Roma e Barcellona nato da una collaborazione tra Sapienza Università di Roma, l'Unione delle Università del Mediterraneo (UNIMED), Fundació Solidaritat dell'Università di Barcellona e l'Associazione delle università europee (EUA).



Il docufilm di Leonardo Cinieri Lombroso, realizzato in collaborazione con l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), verrà proiettato per la prima volta in una sala di cinema in occasione della Giornata internazionale per i diritti dei migranti. E' stato realizzato nell'ambito del progetto UNI(di)VERSITY, finanziato con il supporto del programma Erasmus+ dell'Unione europea. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per riservare posti individuali scrivere a unimed@uni-med.net.