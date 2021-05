Napoleone: selezione opere Uffizi per mostra a isola d'Elba In Pinacoteca Foresiana Portoferraio dal 30/6 al 10/10

(ANSAmed) - FIRENZE, 05 MAG - Una mostra all'isola d'Elba (Livorno) dedicata a Napoleone Bonaparte per celebrare il bicentenario della morte: la rassegna, nella Pinacoteca Foresiana di Portoferraio dal 30 giugno al 10 ottobre, è realizzata con una selezione di opere in arrivo dalle Gallerie degli Uffizi, oltre che dipinti da collezioni locali. A dare l'annuncio dell'iniziativa, una delle primissime realizzate nell'ambito del programma degli Uffizi diffusi, nel giorno della ricorrenza della morte dell'imperatore di Francia, sono il direttore del museo fiorentino Eike Schmidt e il sindaco di Portoferraio Angelo Zini. In attesa dell'iniziativa all'isola d'Elba, dice ancora la nota, è online su uffizi.it la mostra virtuale 'Gli Uffizi e Napoleone. Opere, luoghi e memorie nelle collezioni delle Gallerie' con 57 immagini in alta definizione.



Oggi alle 17 la storica dell'arte Rita Balleri terrà una conferenza (trasmessa su Facebook) sulle porcellane asburgiche e napoleoniche nella collezione di Palazzo Pitti e dal 24 maggio a settembre ci saranno dirette tematiche per la serie Uffizi on air. Per Schmidt la mostra all'Elba è "una tappa fondamentale per il progetto Uffizi diffusi e per celebrare la grande storia della Toscana. Attraverso i tesori d'arte del nostro museo risvegliamo e ravviviamo la memoria culturale del territorio".



Zini si augura che la mostra "possa essere l'inizio di una proficua collaborazione con le Gallerie e di poter far parte in modo stabile del progetto Uffizi diffusi". (ANSAmed).