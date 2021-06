Olio: oltre 80 espositori per Fiera Med Mag Oliva a Sousse Dal 10 al 13 giugno alla Fiera Internazionale di Sousse

(ANSA) - TUNISI, 08 GIU - Si terrà dal 10 al 13 giugno 2021 presso la Fiera Internazionale di Sousse, la sesta edizione del Salone Internazionale dell'Olivo, dell'Olio e dei derivati ;;dell'Olivo "Med Mag Oliva". Lo annunciano gli organizzatori aggiungendo che nonostante le difficili condizioni legate al covid-19 e le sue ripercussioni in termini di restrizioni ai viaggi, a questa edizione prenderanno parte oltre 80 espositori di cui 30 esteri (Spagna, Turchia, Italia, Libia, Giordania, Siria, Camerun e Senegal). L'obiettivo alla base di tenere "Med Mag Oliva" in queste circostanze è garantire la sua continuità e il posizionamento regionale nel campo dell'olio d'oliva, ha dichiarato la direttrice Basma Hmaidi. La manifestazione presenterà incontri bilaterali tra aziende tunisine ed espositori stranieri per acquistare olio d'oliva tunisino e derivati ;;dell'olio d'oliva. In questo contesto, che 10 startup tunisine che hanno iniziato il confezionamento dei loro marchi di olio d'oliva, derivati ;;e prodotti del legno d'ulivo, organizzeranno incontri di partnership con diverse aziende in Camerun, Senegal e Libia.



Gli organizzatori si aspettano 3000 visitatori interessati a conoscere le ultime tecnologie utilizzate nella produzione dell'olio d'oliva e dei suoi derivati. Nell'occasione verranno inoltre evidenziate la maggior parte delle varietà di olive tunisine e le nuove tecniche adottate nel campo delle macchine per la conservazione e la raccolta. La Tunisia ha esportato, dal 1 novembre 2020 alla fine di aprile 2021, l'equivalente di 124.700 tonnellate di olio d'oliva, per un valore di 991 milioni di dinari tunisini, suddiviso in 111.700 tonnellate di olio d'oliva sfuso e 24.000 tonnellate di olio confezionato.



(ANSAmed) (ANSA).