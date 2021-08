We reading festival, 8 giorni di parole e musica in Romagna Dal 15 al 22 agosto tra Cesenatico, Santarcangelo, Savignano

(ANSAmed) - ROMA, 05 AGO - Otto giorni di spettacoli , letture e conversazioni in luoghi suggestivi, concerti in spiaggia al sorgere del sole.



La Riviera romagnola torna a riempirsi di parole e musica con la quinta edizione di We Reading Festival: una settimana fitta di eventi per un progetto culturale unico nel suo genere, che coinvolge i tre Comuni di Cesenatico, Santarcangelo di Romagna, Savignano sul Rubicone e vede tanti protagonisti del panorama culturale italiano reinventarsi per una sera, portando in scena testi e autori da loro scelti e amati.



Ospiti di questa edizione Emanuela Fanelli, Valeria Solarino, Pippo Civati, Davide Shorty, Maria Antonietta, Pietro Turano e Cimini. Ci sarà poi spazio anche per momenti musicali con Rachele Bastreghi, La Municipàl, Folcast, Guidobaldi e Parsec. Le illustrazioni del festival sono curate da Fumettibrutti, giovane fumettista catanese astro nascente del fumetto italiano.



Tutte le serate sono a ingresso libero su prenotazione fino a esaurimento posti. I posti sono prenotabili su www.wereading.it a partire da lunedì 2 agosto. Sul sito anche il programma dettagliato degli eventi.



We Reading Festival 2021 è organizzato con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, Comune di Cesenatico, Comune di Santarcangelo di Romagna, Comune di Savignano sul Rubicone.



