Cinepelagos, notti di cinema italiano a Igoumenitsa Nel bicentenario rivoluzione Grecia, film su libertà e riscatto

(ANSAmed) - ROMA, 24 AGO - Il cinema italiano sbarca in Grecia e parla di libertà, nel Bicentenario della Rivoluzione Εllenica del 1821. Emancipazione, lotta contro l'oppressione e voglia di riscatto ispirano le cinque opere che saranno proiettate nell'ambito di 'Cinepelagos - notti di cinema italiano' a Igoumenitsa dal 26 al 30 agosto, con proiezioni dal vivo, gratuite e in un contesto speciale: il museo archeologico cittadino, recentemente rinnovato, affacciato sullo Jonio.



Cinepelagos prende il via grazie all'Istituto Italiano di Cultura di Atene, in collaborazione con il Comune di Igoumenitsa e la Soprintendenza alle Antichità della Tesprozia (Epiro) e con il sostegno dell'Ambasciata d'Italia ad Atene. L'evento è organizzato da Myth euromed.



Il programma di Cinepelagos si concentra su pellicole italiane dell'ultimo decennio e punta a promuovere il dinamismo di un cinema contemporaneo multiforme, tra passato mitologico e promettente futuro, per far scoprire al pubblico greco diversi aspetti della produzione cinematografica italiana, componendo al contempo un quadro il più possibile completo della sua creatività contemporanea.



Cinque le opere in programma (in versione originale con sottotitoli in greco), prodotte tra il 2013 e il 2018. In occasione del duecentesimo anniversario della Rivoluzione Greca del 1821, sono stati selezionati film il cui comune denominatore è la liberazione, vista da diverse prospettive: dalla sua privazione (per la pandemia, come in 'Maraviglioso Boccaccio', per mano mafiosa, come in 'Anime Nere', a causa del declino sociale, come in 'Dogman') fino al suo ottenimento, tanto nella vita politica (Viva la Libertà) quanto in una quotidianità fantastica (Lo chiamavano Jeeg Robot). Un criterio di selezione non certamente filologico ma allegorico, un omaggio ideale, e insieme una riflessione sulla libertà - aspirazione ma anche fonte di creatività - che unisce ancora una volta Italia e Grecia. (ANSAmed).