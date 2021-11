Nasce BookIn Cagliari, un fine settimana con i libri Dal 26 al 28 dialoghi tra scrittori, giornalisti, influencer

Nasce a Cagliari una nuova rassegna letteraria e culturale. Si chiama "BookIn Cagliari" ed è in programma per il fine settimana del 26-28 novembre, con la direzione artistica di Isa Grassano, giornalista e scrittrice (autrice di Un giorno sì un altro no per Giraldi editore), il coordinamento e organizzazione di Ileana Coiana di Ilda Events e in collaborazione con il Comune di Cagliari, Assessorato al Turismo.



L'originale titolo - ideato, come il formato, da Paolo Mancini, giornalista ed autore - gioca su una coincidenza verbale. Book, in inglese significa sia "libro", sia "prenotare" e "to book" è uno dei verbi più utilizzati nella terminologia turistica. Basti pensare che "booking" è uno dei portali più popolari per prenotare alberghi, viaggi e servizi legati al turismo.



L'obiettivo è un festival del libro capace di calamitare non solo gli appassionati di romanzi, gialli, saggi, ma anche chi vuole semplicemente trascorrere un momento di diffusione della cultura leggero e coinvolgente. Una tre giorni in cui attraverso varie conversazioni e incontri dai diversi generi letterari, sarà possibile interagire con diversi autori italiani, molti dei quali volti noti di richiamo televisivo. Il fil rouge sarà il viaggio, quello sui luoghi che emergono dalle pagine, quello con la fantasia e i pensieri, quello che porta con sé storie, quello che si vive con le persone. Tutto in più luoghi- dalla Mediateca del Mediterraneo al Lido sulla spiaggia del Poetto, da Villa Fanny al Teatro Doglio - per rendere il festival diffuso e fruibile da quanti più lettori e curiosi possibili.



Tra gli autori ci saranno Serena Grandi, pluripremiata attrice che presenterà in anteprima - in uscita a dicembre - il suo libro epistolare "Serena a tutti i costi" (Giraldi editore), la showgirl e personaggio televisivo Lory del Santo con la sua biografia "La felicità come optional" (sempre della casa editrice Giraldi). Ancora Gabriella Genisi, l'ideatrice della commissaria Lolita, fiction Rai di grande notorietà e autrice dei libri della serie (Sonzogno), Anna di Cagno, giornalista e scrittrice che racconterà la sua "Gala Eluard Dalì" (per Morellini editore) ed Elena Mearini, candidata allo scorso premio Strega con una presentazione di Lia Levi per il suo "I Passi di mia madre" (sempre Morellini). Grande attesa pure per Catena Fiorello, scrittrice di successo, che porterà il suo "Amuri" (Giunti), ambientato nell'isola di Filicudi. Molti i giornalisti scrittori come Isabella Brega (La Verità di Elvira - Albeggi Editore) e Patrizio Nissirio (D'inverno, Venezia - Ensemble). Infine nomi di spicco tra le community social, come Gianluca Bota, seguitissimo su Instagram, che in una città portuale porta i suoi libri "La barca dipinta di blu" e il nuovo appena pubblicato "Un mare di favole" (entrambi Giraldi editore). A Cagliari anche Margaret Dallospedale con i suoi oltre 222 mila follower, per vivere la città e il festival e raccontarlo attraverso i propri canali stampa e social.



Tra gli scrittori di origine sarda ma dal richiamo nazionale si segnalano Cristina Caboni con il romanzo "La ragazza dei colori" da poco pubblicato per Garzanti e subito in classifica e Ciro Auriemma con "Il vento ci porterà" (Piemme), Roberto Deriu con "La Pantera di Bultei" (Condaghes).



BookIn sarà anche l'occasione per scoprire Cagliari, fuori dai mesi estivi e dai soliti circuiti. Una città che riserva non poche sorprese, dal quartiere de la Marina, tra i quartieri più vivaci, ricco di locali e noto per l'Area Archeologica di Sant'Eulalia, alle Saline Conti Vecchi, gestite dal Fai, che si estendono su 2700 ettari dello stagno di Santa Gilla.



Il programma, oltre alle presentazioni autoriali ed editoriali, prevede una serie di eventi che renderanno particolare e dinamica questa prima edizione "BookIn Cagliari".



