A Roma 'Arte in Nuvola', fiera collezioni, focus su Israele Attesa mostra 'Israel Landscape', promossa da Ambasciata Israele

(ANSAmed) - NAPOLI, 09 NOV - Parte a Roma 'Arte in Nuvola', la fiera internazionale di arte moderna e contemporanea, che si svolgerà dal 18 al 21 novembre nella Nuvola di Fuksas all'Eur e avrà al centro tra gli ospiti internazionali Israele.



La fiera doveva partire con la prima edizione a maggio 2020, ma è stata slittata a quest'anno con l'ambizione di diventare il polo di riferimento del collezionismo dell'Italia del Centro e del Sud, avvalendosi della curatela della storica dell'arte Adriana Polveroni e della direzione generale di Alessandro Nicosia. Vi sono rappresentate tutte le discipline, dalla pittura alle installazioni, dalla scultura alle performance, dalla video arte alla digital art, alla street art, radunando le più importanti e rinomate gallerie italiane e internazionali.



Israele sarà il Paese ospite della Fiera, con un padiglione dedicato che accoglierà la mostra 'Israel Landscape', promossa dall'Ambasciata di Israele in Italia e curata da Ermanno Tedeschi e Vera Pilpoul. Sotto i riflettori le opere di diciassette artisti, tra scultura, pittura, fotografia e ricamo, nati o attivi in Israele e provenienti da varie parti del mondo, a testimonianza del valore dell'integrazione. (ANSAmed).