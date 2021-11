Festival Mediterraneo, a Bisceglie tra musica e teatro Dal 24 novembre al 12 dicembre, 27 appuntamenti

(ANSAmed) - ROMA, 09 NOV - È in programma a Bisceglie dal 24 novembre al 12 dicembre la prima edizione di Mediterraneo, festival d'autunno organizzato dall'associazione Linea d'onda con la direzione artistica di Carlo Bruni, che propone 27 appuntamenti tra musica, teatro, dialoghi e laboratori. Un fitto programma - con una forte vocazione all'incrocio che riannoda il filo con lo storico festival dei Popoli del Mediterraneo che per anni ha ospitato grandi nomi delle musiche del mondo - che comprende una nutrita rappresentanza di artisti pugliesi, autorevoli voci della scena nazionale e interessanti proposte internazionali articolate in quattro rotte. Soluzioni armoniche incrocia le molte lingue del Mediterraneo e propone il concerto della band composta da Peppe Servillo, Javier Girotto, Fabrizio Bosso, Rita Marcotulli, Furio Di Castri e Mattia Barbieri con un progetto su Domenico Modugno (9 dicembre), i franco/marocchini Bab l'bluz (8 dicembre), la siculo/africana Sade Mangiaracina (3 dicembre), il pugliese Vince Abbracciante (5 dicembre), il duo Justin Adams e Mauro Durante che hanno appena pubblicato il disco Still Moving (28 novembre), Antonio Castrignanò con Enzo Avitabile (10 dicembre) e Miraggio, evento speciale realizzato per il festival da Lucidiscena, Eleina D e Kuziba sulle mura del Castello Svevo Angioino di Bisceglie (11 dicembre). Le voci di dentro è una rotta che approfondisce il rapporto fra arte e spiritualità con quattro appuntamenti in altrettante chiese cittadine con il violoncellista albanese Redi Hasa e lo spettacolo sugli eremiti mediterranei dei teatranti Kuziba (24 novembre), la musica dei Calixtinus (1 dicembre) e le sonorità festose di Bandadriatica (7 dicembre).



I diritti in genere, riflessione femminile su temi e problemi di quest'area del mondo realizzata in collaborazione con il Circolo dei Lettori e le Vecchie Segherie Mastrototaro, include Michela Marzano (10 dicembre), Antonella De Biasi, studiosa di questioni kurde e autrice del bel libro su Zehra Dogan (3 dicembre) e le Faraualla, protagoniste di un appuntamento speciale il 25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne. E ancora la sezione focus con un appuntamento sullo sbarco degli albanesi a brindisi nel '91 approfondito dall'allora sindaco Pino Marchionna (27 novembre), una rotta fra i teatri di confine con il dittico sui miti di Eracle l'invisibile e Medea per strada del Teatro dei Borgia (4 e 12 dicembre) e il racconto Non abbiate paura di Luigi D'Elia accompagnato dall'organetto di Claudio Prima (27 novembre), un focus sul senso dei luoghi con lo scrittore Maurizio Fiorino e l'antropologo Vito Teti (4 dicembre) e un focus sui rifugiati con Carlotta Sami, portavoce per il Sud Europa dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati - UNHCR (11 dicembre). Programma completo su 'sistemagaribaldi.it'.



