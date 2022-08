Musica: in Tunisia il 'Fortissimo Festival' il 22 e 23/9 All'anfiteatro romano di El Jem omaggio a Morricone e Pasolini

(ANSA) - TUNISI, 22 AGO - Si svolgerà il 22 e 23 settembre, nella splendida cornice dell'anfiteatro romano di El Jem, in Tunisia, il 'Fortissimo Festival, con la direzione artistica di Filippo Arlia. Lo rende noto l'Istituto Italiano di Cultura di Tunisi che sostiene, tra gli altri partner, l'iniziativa. Il 22 è in programma un tributo al grande compositore italiano Ennio Morricone dell'Orchestra Filarmonica della Calabria e dell'Orchestra 'Le Solistes de Megrine', con Susanna Rigacci come special guest e Alberto Munafò Siragusa come tenore. Il giorno seguente, andrà in scena un tributo a Pier Paolo Pasolini con il Quintetto d'archi dell'Orchestra Filarmonica della Calabria e le letture di Gabriele Lavia e Federica Di Martino.



