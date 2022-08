Tunisia: VII edizione della 'Scuola estiva sulle migrazioni' Focus su 'bambini e migrazioni'

(ANSA) - TUNISI, 22 AGO - Sono aperte le iscrizioni per partecipare alla settima edizione della "Scuola estiva sulle migrazioni", organizzata ogni anno a Tunisi dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim), in collaborazione con l'Istituto Nazionale tunisino per il Lavoro e gli Studi Sociali (Intes). Il tema di questa 7a edizione che si svolgerà a Tunisi dal 19 al 23 settembre 2022 è : "bambini e migrazioni".



I candidati provenienti da ambienti accademici, universitari o istituzionali, della società civile e che intendano approfondire le proprie conoscenze sul tema delle migrazioni potranno registrarsi gratuitamente sul sito: https://www.ecole-ete migration.tn/inscription/ I partecipanti selezionati dal Comitato Scientifico della Summer School on Migration beneficeranno di un programma di formazione multidisciplinare guidato da esperti, ricercatori e rappresentanti di istituzioni pubbliche e organizzazioni internazionali. La scadenza delle iscrizioni è il 30 agosto 2022. La 'Summer School on Migration' rientra nel Programma regionale di sviluppo e protezione dei migranti (Pdpp) in Nord Africa, finanziato dall'Unione europea e attuato dall'Oim in Algeria, Egitto, Libia, Marocco e Tunisia, al fine di approfondire le conoscenze in materia di migrazione, rafforzare la coesione tra le comunità ospitanti e quelle migranti e sostenuto anche dall'Africa Regional Migration Program (Usa).



