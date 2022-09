Al via il cinema di animazione sull'isola di Siro, in Grecia Dal 20 settembre, 213 film da 43 Paesi, ma anche dialogo settore

(ANSAmed) - ROMA, 08 SET - Saranno 213 i film di animazione da 43 Paesi del mondo ad animare la settimana dell''Animasyros International Animation Festival' in programma dal 20 al 25 settembre sull'isola di Siro, nell'arcipelago delle Cicladi del Mar Egeo.



Il festival, nato nel 2008 e considerato a livello internazionali tra i maggiori del mondo, vedrà le proiezioni principali nella cittadina neoclassica di Ermopoli, che testimonia la tradizione e lancia i nuovi orizzonti del cinema di animazione internazionale. Il tema scelto dagli organizzatori per quest'anno è 'La via dell'animazione Baltica', che mette al centro la creatività dei Paesi baltici, dall'Estonia alla Lituania e alla Lettonia. Tanti i film selezionati per i premi ufficiali, ma anche tributi ad altre rassegne estere, artisti e studi, oltre ad attività per i bambini. Torna quest'anno anche 'Agorà', lo spazio dedicato al mercato internazionale dell'animazione con il confronto tra le grandi case di produzione, ma anche giornate di confronto e stimolo reciproco da parte di animatori e altri professionisti del settore, per creare sinergie internazionali. (ANSAmed).