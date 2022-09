Cinema: il Mediterraneo che unisce ad AngoLazioni in Sardegna Rassegna a Sant'Anna Arresi in nome amicizia Italia-Tunisia

(ANSAmed) - ROMA, 08 SET - E' 'Un confine amico - Mediterraneo che unisce' il tema dell'edizione 2022 della Rassegna cinematografica 'AngoLazioni', sotto la direzione artistica di Mohamed Challouf, in programma dal 9 all'11 settembre a Sant'Anna Arresi, in provincia di Cagliari in Sardegna. Obiettivo primario della rassegna nasce dal desiderio di rafforzare l'amicizia e la fratellanza fra l'Italia e la Tunisia. E quest'anno la manifestazione, organizzata dall'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo e dall'Amministrazione Comunale di Sant'Anna Arresi, gode anche della preziosa collaborazione dell'Ambasciata di Tunisi a Roma, dell''Istituto Italiano di Cultura di Tunisi e dell'Associazione Ciné-Sud Patrimoine. In un periodo caratterizzato da guerre e conflitti internazionali, anche culturali, il ricco programma di film, concerti e tavole rotonde, vuole suggerire un modo diverso per guardare le diversità geopolitiche e le identità culturali e sociali, affermano gli organizzatori. (ANSAmed).