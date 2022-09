Torna a Napoli il Mediterranean Wine Art Festival Dal 15 settembre enogastronomia, arte e turismo esperienziale

(ANSAmed) - ROMA, 08 SET - Torna a Napoli il Mediterranean Wine Art Fest che si terrà al Complesso di San Domenico Maggiore dal 15 al 17 settembre, con la rassegna sulle eccellenze e degli scambi economici culturali per un Mediterraneo di Pace, organizzato dal Museo dell'Arte, del Vino e della Vite. Il Festival è promosso da un comitato, composto da personalità della cultura, dell'economia, del sociale e delle istituzioni con un respiro internazionale, e vedrà l'incontro delle realtà dell'enogastronomia e del turismo esperienziale dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Agroalimentare, agritech, enogastronomia, turismo esperienziale, medicina, salute e stili di vita, innovazione ed economia circolare saranno i principali temi trattati in simposi, incontri, dibattiti, ma anche in esposizioni in una ottica divulgativa per un nuovo umanesimo economico-culturale nel quale la convivialità rappresenti un volano per uno sviluppo sostenibile per la civiltà nel Mar Mediterraneo. (ANSAmed).