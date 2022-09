Biserta: 5a edizione del Forum mondiale del Mare il 23 settembre Tema di quest'anno '2050, l'oceano'

(ANSA) - TUNISI, 20 SET - Tutto pronto a Biserta per il quinto "Forum mondiale del mare" a Biserta, in programma il 23 settembre. Gli ultimi preparativi logistici per ospitare le attività dell'evento sono stati al centro di una sessione di lavoro presso la sede del governatorato, durante la quale la quale il governatore di Biserta ha sottolineato l'importanza economica, turistica, ambientale e di civiltà del forum, ricordando la necessità di formulare piani di lavoro efficaci al fine di ridurre gli impatti dell'inquinamento, del riscaldamento globale, dello sfruttamento squilibrato delle risorse marine e di altre questioni in sospeso . Da parte sua, il direttore del Forum ha indicato che l'evento di quest'anno avrà come tema "2050, l'oceano".



Il programma del forum includerà presentazioni scientifiche di un gruppo di esperti e oceanologi della Tunisia e di altri paesi.



Le presentazioni si concentreranno su cinque temi principali: governance, geopolitica e sicurezza negli oceani e nei mari, clima e biodiversità e il loro impatto sulle persone, conoscenza, scienza e innovazione scientifica, economia blu, tecnologia ed energie rinnovabili e un ultimo tema intitolato "Che tipo di Mediterraneo vogliamo entro il 2050?" (ANSA).