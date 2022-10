Macron a Roma, lunedì 24 in udienza da Papa Francesco

PARIGI - Fonti dell'Eliseo confermano la visita di Emmanuel Macron, il 23 e 24 ottobre a Roma. Lunedì 24 ottobre, precisano le fonti, il presidente francese sarà in udienza da Papa Francesco in Vaticano.



Macron sarà in visita nel quadro dell'evento 'Il grido della pace' organizzato a Roma dalla Comunità di Sant'Egidio. La conferenza inaugurale, il 23, si terrà alla Nuvola dell'Eur, con gli interventi del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente francese Emmanuel Macron. Per l'occasione, è anche previsto un pranzo con i due presidenti al Quirinale.



Seconda e terza economia della zona euro, Francia e Italia sono tra i Paesi fondatori dell'Unione europea, legate da profondi legami storici, economici e culturali. Lo scorso novembre, Roma e Parigi hanno anche firmato il cosiddetto Trattato del Quirinale che rafforza ulteriormente, anche in chiave europea, le relazioni tra le due nazioni.