A Napoli e Salerno 'Mediterraneo contemporaneo' L'edizione di quest'anno è dedicata alla Tunisia

(ANSAmed) - ROMA, 01 DIC - Torna "Mediterraneo contemporaneo" il luogo della cultura altra e considerata diversa. La visione decoloniale è centrale in questa rassegna, curata da Maria Rosaria Greco, che dopo il Libano della prima edizione, quest'anno è dedicata alla Tunisia, con appuntamenti che si terranno fino al 3 dicembre fra Napoli e Salerno, con un filo conduttore: democrazia e migrazioni.



Per l'attualità' il 2 dicembre, alla 11,30, in collaborazione con l'Università degli studi di Salerno, presso l'Aula 1 SSC - Edificio C, la giornalista Arianna Poletti presenta l'inchiesta appena pubblicata: "TuNur, il modello di esportazione di energia verde dal Nord Africa all'Ue" con i docenti Gennaro Avallone, sociologia dello spazio e Giso Amendola, sociologia del diritto.



Per la musica - sabato 3 dicembre, ore 19,30 al Teatro Ghirelli di Salerno il concerto dei Fanfara Station, trio è composto da Marzouk Mejri voce, percussioni, fiati tunisini, loop, Charles Ferris tromba, trombone e loop, Ghiaccioli e Branzini elettronica e programming. (ANSAmed).